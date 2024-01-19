Сильна повінь у Севастополі: затопило дорогу в районі Скельської печери

У тимчасово окупованому Криму затопило дорогу в районі Скельської печери, що в Севастополі. Про це повідомляють місцеві жителі, передає УНН.

У Севастополі затопило ділянку дороги Джерельне - Колгоспне, у районі Скельської печери - повідомляють місцеві телеграм-канали.

Контекст

За одну ніч у Севастополі випала третина місячної норми опадів, що призвело до значних підтоплень та евакуації чотирьох осіб. росЗМІ пишуть, що вода "заполонила вулиці міста і перетворила їх на річки".

Також повідомлялося, що сильні зливи порушили транспортне сполучення, і тільки вантажівки та позашляховики можуть пересуватися затопленими вулицями міста.