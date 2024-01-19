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Сильна повінь у Севастополі: затопило дорогу в районі Скельської печери

Київ • УНН

 • 34989 перегляди

Сильні опади, що становили третину місячної норми, спричинили значну повінь у тимчасово окупованому Криму, зокрема в районі Скельської печери в Севастополі, що призвело до евакуації людей і порушення транспортного сполучення. Затопленими вулицями міста можуть пересуватися тільки вантажівки та позашляховики.

У тимчасово окупованому Криму затопило дорогу в районі Скельської печери, що в Севастополі. Про це повідомляють місцеві жителі, передає УНН.

У Севастополі затопило ділянку дороги Джерельне - Колгоспне, у районі Скельської печери

- повідомляють місцеві телеграм-канали.

Контекст

За одну ніч у Севастополі випала третина місячної норми опадів, що призвело до значних підтоплень та евакуації чотирьох осіб. росЗМІ пишуть, що вода "заполонила вулиці міста і перетворила їх на річки".

Також повідомлялося, що сильні зливи порушили транспортне сполучення, і тільки вантажівки та позашляховики можуть пересуватися затопленими вулицями міста.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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