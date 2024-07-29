30 июля в Украине ожидаются сильные магнитные бури. Температура +22+28°C, на юге до +29°C. Возможны дожди с грозами в северных и центральных областях, а также на Харьковщине. Ветер до 20 м/с. Об этом сообщает украинский метеоролог Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Украинский метеоролог Наталья Диденко предупредила об ожидаемых сильных магнитных бурях 30 июля. Она отметила, что такие интенсивные геоактивные явления являются редкостью. Людям, которые чувствительно реагируют на магнитные бури, особенно тем, кто имеет проблемы с артериальным давлением или головной болью, рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства.

По прогнозу Диденко, 30 июля в Украине ожидается комфортная температура воздуха: днем от +22 до +28 градусов, в южных регионах - до +29 градусов. Дожди с грозами возможны в северных областях, местами в центральной части и на Харьковщине. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

Внимание также уделяется сильному ветру, который может достигать штормовых порывов 15-20 метров в секунду. В Киеве прогнозируется атмосферная эклектика: сильный северо-западный ветер, магнитные бури, временами дождь с грозой и температура около +24 градусов.

В течение недели осадков в Украине будет мало, температура воздуха будет колебаться от +25 до +29 градусов, на юге и юго-востоке до +33 градусов. Завтра же важно быть готовыми к возможным воздействиям сильного ветра и магнитных бурь.

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