В Украине сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, усиление ветра местами до 15-20 м/с. Температура днем 21-34°, теплее всего на востоке и юге. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 29 июля ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, в западных областях 11-16°, в южной части 18-23°; днем 21-26°, в центральных областях местами 28-30°, в восточных областях и южной части 29-34°.

В Киевской области

Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 21-26°; в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°.