Силы сопротивления повредили в Мелитополе штаб "единой россии" - мэр

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"Сегодня адская ночь для врагов на территории Мелитополя – третья подряд. Вчера, около 22:00, силами сопротивления и партизанами был поврежден штаб "единой россии". Сегодня есть конкретные заявления о том, что объявлена ​​охота на всех причастных к псевдореферендуму на временно оккупированной части территории Запорожской области, что свидетельствует о том, что силы сопротивления точно будут против референдума и будут действовать, делать все, чтобы такое действо не произошло”, – сказал он.

Дополнение

россия рассматривает возможность провести на оккупированных территориях вместо "референдума" "голосование на дому". То есть просто соврать.

Между тем, мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что, кроме Крыма, взрывы во вторник, 9 августа, звучали и в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района.