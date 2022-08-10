Сили супротиву пошкодили у Мелітополі штаб "єдиної росії" - мер

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"Сьогодні пекельна ніч для ворогів на території мелітополя – третя підряд. Вчора, близько 22:00, силами спротиву та партизанами було пошкоджено штаб "єдиної росії". Сьогодні є конкретні заяви про те, що оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині території Запорізької області. Це свідчить про те, що сили спротиву точно будуть проти референдуму і будуть діяти, робити все, щоб таке дійство не відбулося”, – сказав він.

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росія розглядає можливість провести на окупованих територіях замість "референдуму" "голосування на дому". Тобто просто збрехати.

Тим часом, мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що, окрім Криму, вибухи у вівторок, 9 серпня, лунали і в окупованій Кирилівці Мелітопольського району.