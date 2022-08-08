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Замість "референдумів" - "голосування на дому": в ОП кажуть, що москва розглядає новий "план" щодо окупованих територій

Замість "референдумів" - "голосування на дому": в ОП кажуть, що москва розглядає новий "план" щодо окупованих територій

Київ • УНН

 • 147312 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. росія розглядає можливість провести на окупованих територіях замість «референдуму» «голосування на дому». Тобто просто збрехати. Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк, передає УНН.

Цитата

«Те, що марилося Москві як наступний етап «маленької, швидкої та переможної війни», стало символом нескінченного приниження Росії та головним болем для апаратників Кремля. Ті, хто хотів повторити й масштабувати «Кримську криваву весну» 2014 року, стали заручниками власних фантазій – звідси постійні зміни дат, формату та дедалі більше роздратування російського президента від неспроможності своєї свити. Бо ніхто НЕ хоче ніякої рф з її окупацією…», - написав Подоляк у Telegram.

Деталі

Він зазначив, що замість «урочистого референдуму» з концертами Лепса та Валерії у Кремлі готові провести «голосування» в умовах активних бойових дій.

«Виглядає смішно: «референдум» у Запорізькій області без обласного центру; у Донецьку, де в передмісті стоять Збройні Сили України; на Херсонщині, де російські війська перебувають у настільки хитких умовах, що бояться гучних звуків і спустошують аптеки, скуповуючи ліки проти нічного енурезу», - зазначив Подоляк.

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Він зауважив, що й тут не клеїться, як у відомому мемі: «вистави не буде, ми зіпсували реквізит».

«Первинні соціологічні опитування вказують на те, що кількість охочих «приєднатися» до Росії виявилася настільки мізерною, що продати це аудиторії буде просто неможливо. А якщо врахувати кампанію терору та залякування, то й цю цифру можна поділити на три. Не виходить створити картинку й для зовнішнього світу – усі запам’ятали українські мітинги в Херсоні, Бердянську та Мелітополі. Як наслідок, Росія розглядає можливість провести замість «референдуму» «голосування на дому». Тобто просто збрехати», - повідомив Подоляк.

Він наголосив, що для України жодні псевдореферендуми не означають нічого, як і для міжнародної спільноти. Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області – це частина України. Всі удари по російських військових підрозділах там будуть легітимними, адже будуть спрямовані на звільнення територій.

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«Тому спроби «анексії» чи зміни прапора будуть не більш ніж пропагандистським продуктом для внутрішнього споживання. Російська пропаганда може вигадувати паралельні світи, де Херсон – Країна Оз, Донецьк – Еребор, а Запоріжжя – Нарнія. Але реальна політика робиться на війні, а не в телевізорі. Україна поверне свої території військовим способом за будь-якого зі сценаріїв», - зазначив Подоляк.

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