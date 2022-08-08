Замість "референдумів" - "голосування на дому": в ОП кажуть, що москва розглядає новий "план" щодо окупованих територій

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«Те, що марилося Москві як наступний етап «маленької, швидкої та переможної війни», стало символом нескінченного приниження Росії та головним болем для апаратників Кремля. Ті, хто хотів повторити й масштабувати «Кримську криваву весну» 2014 року, стали заручниками власних фантазій – звідси постійні зміни дат, формату та дедалі більше роздратування російського президента від неспроможності своєї свити. Бо ніхто НЕ хоче ніякої рф з її окупацією…», - написав Подоляк у Telegram.

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Він зазначив, що замість «урочистого референдуму» з концертами Лепса та Валерії у Кремлі готові провести «голосування» в умовах активних бойових дій.

«Виглядає смішно: «референдум» у Запорізькій області без обласного центру; у Донецьку, де в передмісті стоять Збройні Сили України; на Херсонщині, де російські війська перебувають у настільки хитких умовах, що бояться гучних звуків і спустошують аптеки, скуповуючи ліки проти нічного енурезу», - зазначив Подоляк.

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Він зауважив, що й тут не клеїться, як у відомому мемі: «вистави не буде, ми зіпсували реквізит».

«Первинні соціологічні опитування вказують на те, що кількість охочих «приєднатися» до Росії виявилася настільки мізерною, що продати це аудиторії буде просто неможливо. А якщо врахувати кампанію терору та залякування, то й цю цифру можна поділити на три. Не виходить створити картинку й для зовнішнього світу – усі запам’ятали українські мітинги в Херсоні, Бердянську та Мелітополі. Як наслідок, Росія розглядає можливість провести замість «референдуму» «голосування на дому». Тобто просто збрехати», - повідомив Подоляк.

Він наголосив, що для України жодні псевдореферендуми не означають нічого, як і для міжнародної спільноти. Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області – це частина України. Всі удари по російських військових підрозділах там будуть легітимними, адже будуть спрямовані на звільнення територій.

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«Тому спроби «анексії» чи зміни прапора будуть не більш ніж пропагандистським продуктом для внутрішнього споживання. Російська пропаганда може вигадувати паралельні світи, де Херсон – Країна Оз, Донецьк – Еребор, а Запоріжжя – Нарнія. Але реальна політика робиться на війні, а не в телевізорі. Україна поверне свої території військовим способом за будь-якого зі сценаріїв», - зазначив Подоляк.