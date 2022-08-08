Перенесення дат референдуму свідчить про опір населення – Сили оборони півдня

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"Підготовка до референдуму почала проводитися ще на початку окупації, але дати постійно переносилися. Це свідчить про те, що не так легко набрати той електорат, який зміг би їм допомогти імітувати псевдореферендум. Окупанти використовують досить різні методи впливу на людей, намагаються залякувати і силою відбирати особисті дані, щоб сформувати фальшиві списки для так званого волевиявлення. Проте рух спротиву на окупованих територіях залишається потужним. Люди ще мають ресурси духу і сили, щоб протидіяти провокаціям", – повідомила Гуменюк.

Нагадаємо

Сьогодні так званий "голова" тимчасово захопленої території Запорізької області євгеній балицький підписав розпорядження про проведення "референдуму" щодо входження регіону до складу росії.