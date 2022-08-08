Перенос дат референдума свидетельствует о сопротивлении населения – Силы обороны юга

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"Подготовка к референдуму начала проводиться еще в начале оккупации, но даты постоянно переносились. Это свидетельствует о том, что не так легко набрать тот электорат, который смог бы им помочь имитировать псевдореферендум. Оккупанты используют довольно разные методы воздействия на людей, пытаются запугивать и силой отбирать личные данные, чтобы сформировать фальшивые списки для так называемого волеизъявления. Однако движение сопротивления на оккупированных территориях остается мощным. У людей еще есть ресурсы духа и силы, чтобы противодействовать провокациям", – сообщила Гуменюк.

Напомним

Сегодня так называемый "глава" временно захваченной территории Запорожской области евгений балицкий подписал распоряжение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав россии.