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Перенос дат референдума свидетельствует о сопротивлении населения – Силы обороны юга

Перенос дат референдума свидетельствует о сопротивлении населения – Силы обороны юга

Киев • УНН

 • 180162 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Постоянный перенос дат так называемого референдума о присоединении к россии захваченных территорий на юге Украины свидетельствует о том, что местное население сопротивляется оккупантам. Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

"Подготовка к референдуму начала проводиться еще в начале оккупации, но даты постоянно переносились. Это свидетельствует о том, что не так легко набрать тот электорат, который смог бы им помочь имитировать псевдореферендум. Оккупанты используют довольно разные методы воздействия на людей, пытаются запугивать и силой отбирать личные данные, чтобы сформировать фальшивые списки для так называемого волеизъявления. Однако движение сопротивления на оккупированных территориях остается мощным. У людей еще есть ресурсы духа и силы, чтобы противодействовать провокациям", – сообщила Гуменюк.

Напомним

Сегодня так называемый "глава" временно захваченной территории Запорожской области евгений балицкий подписал распоряжение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав россии.

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