Гауляйтер Запорізької області підписав розпорядження щодо "референдуму" – ЗМІ

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"Голова" Запорізької області на форумі "Ми разом із росією" оголошує, що підписав розпорядження про підготовку до референдуму", – пишуть росЗМІ.

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За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники можуть прискорити підготовку до псевдореферендуму щодо захоплених територій України.

У Зеленського заявили, що кожен крок росії у бік псевдореферендумів на окупованих територіях має спричинити збільшення постачання зброї з боку Заходу.