Гауляйтер Запорізької області підписав розпорядження щодо "референдуму" – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Так званий "голова" тимчасово захопленої території Запорізької області євгеній балицький підписав розпорядження про проведення "референдуму" щодо входження регіону до складу росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Голова" Запорізької області на форумі "Ми разом із росією" оголошує, що підписав розпорядження про підготовку до референдуму", – пишуть росЗМІ.
Додамо
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники можуть прискорити підготовку до псевдореферендуму щодо захоплених територій України.
У Зеленського заявили, що кожен крок росії у бік псевдореферендумів на окупованих територіях має спричинити збільшення постачання зброї з боку Заходу.