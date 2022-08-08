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ISW: российские захватчики могут ускорить подготовку к "референдумам" на оккупированных территориях

ISW: российские захватчики могут ускорить подготовку к "референдумам" на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 151821 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские захватчики могут ускорить подготовку к псевдореферендумам по аннексии оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

В частности, сопротивление среди украинского населения заставляет оккупантов постоянно менять свои планы по "референдуму". Также влияние на планы захватчиков может оказать контрнаступление украинских военных.

Как отмечается, проведением "поквартирного" голосования российские оккупанты увеличивают свои возможности для прямого устрашения мирного населения Украины.

Также отмечается, что россияне могут превратить эти "опросы" в операции по сбору разведданных для отсева украинской оппозиции на оккупированных территориях.

Цитата

"Голосование дома ограничивает возможности партизанских нападений на эти места. кремль может организовать разные типы голосования в разных населенных пунктах в зависимости от ожидаемой местной поддержки, предполагаемого риска партизанских нападений и бюрократических возможностей", - говорится в сообщении.

Напомним 

Как сообщает Институт изучения войны, российское военное руководство претерпело серьезные изменения из-за неудач своей армии в Украине.

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