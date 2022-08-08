Інститут вивчення війни: російське військове керівництво зазнало серйозних змін через невдачі армії рф в Україні

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Міноборони Великої Британії підтвердило попередні дані ISW щодо того, що як мінімум шість російських командирів, імовірно, були звільнені зі своїх посад з початку повтомасштабного вторгнення. Серед них - командувач Східним військовим округом генерал-полковник Олександр Чайко, а також командувач Західним військовим округом генерал-полковник Олександр Журавльов.

У міноборони додають, що був усунутий генерал Олександр Дворніков, який командував російською армією в Україні з квітня, а генерал армії Сергій Суровікін перебрав на себе "Південне угруповання" військ в Україні.

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"Міністерство оборони Великої Британії дійшло висновку, що відсутність узгодженості в російській командній структурі та триваючі втрати військового керівництва на полі бою ускладнюють командування та управління та загальну ефективність операцій в Україні", - йдеться в повідомленні.

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