На півдні України російські війська не проводили атакувальних дій, лише продовжують тримати оборону, – ISW

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Російські війська не проводили наступальних дій на півдні України і зосередилися на обороні зайнятих позицій за допомогою авіації та артилерії.

Українські військові повідомили, що російські війська продовжували наносити авіаудари поблизу Андріївки, розташованої на східному березі річки Інгулець поблизу українського плацдарму. Окупанти також продовжили повітряну розвідку поблизу плацдарму та вели артилерійський вогонь уздовж лінії зіткнення в Херсонській області. Українське оперативне командування "Південь" заявило, що російські сили проводять ротацію живої сили та перерозподіл техніки в невизначених напрямках у Херсонській області, але зазначило, що станом на 5 серпня склад російських військ у цьому районі не змінився. Російські війська з систем РСЗВ обстрілювали Нікополь, Запоріжжя та Миколаїв.

Ключеві висновки ISW:



Окупанти зберігають вибухівку та міни на Запорізькій АЕС та навколо неї та, можливо, замінували частини станції. Російські війська також можуть обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу АЕС.



Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід і південь від Бахмута.



Російські війська здійснили серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні лінії на північ, захід і південь від міста Донецьк.



Російська окупаційна влада продовжує готуватися до приєднання окупованих територій до Російської Федерації після майбутніх фіктивних референдумів про анексію.



Нагадаємо

Окупаційні російська війська обстрілюють ЗАЕС, щоб знеструмити південь України.