На юге Украины российские войска не проводили атакующих действий, только продолжают держать оборону, – ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Российские войска не предпринимали наступательных действий на юге Украины и сосредоточились на обороне занятых позиций с помощью авиации и артиллерии. Такой вывод сделали в американском институте ведения войны, пишет УНН.
Детали
Российские войска не предпринимали наступательных действий на юге Украины и сосредоточились на обороне занятых позиций с помощью авиации и артиллерии.
Украинские военные сообщили, что российские войска продолжали наносить авиаудары вблизи Андреевки, расположенной на восточном берегу реки Ингулец вблизи украинского плацдарма. Оккупанты также продолжили воздушную разведку вблизи плацдарма и вели артиллерийский огонь вдоль линии столкновения в Херсонской области. Украинское оперативное командование "Юг" заявило, что российские силы производят ротацию живой силы и перераспределение техники в неопределенных направлениях в Херсонской области, но отметило, что по состоянию на 5 августа состав российских войск в этом районе не изменился. Российские войска из систем РСЗО обстреливали Никополь, Запорожье и Николаев.
Ключевые выводы ISW:
-
- Оккупанты хранят взрывчатку и мины на Запорожской АЭС и вокруг нее и, возможно, заменяли части станции. Российские войска также могут обстреливать украинские позиции ракетами с территории или вблизи АЭС.
-
- Русские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к востоку и югу от Бахмута.
-
- Российские войска совершили серию наземных атак, пытаясь прорвать украинские оборонные линии к северу, западу и югу от города Донецк.
-
- Российские оккупационные власти продолжают готовиться к присоединению оккупированных территорий к Российской Федерации после будущих фиктивных референдумов об аннексии.
-
Напомним
Оккупационные российские войска обстреливают ЗАЭС, чтобы обесточить юг Украины.