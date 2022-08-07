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На юге Украины российские войска не проводили атакующих действий, только продолжают держать оборону, – ISW

Киев • УНН

 • 159593 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Российские войска не предпринимали наступательных действий на юге Украины и сосредоточились на обороне занятых позиций с помощью авиации и артиллерии. Такой вывод сделали в американском институте ведения войны, пишет УНН.

Детали

Российские войска не предпринимали наступательных действий на юге Украины и сосредоточились на обороне занятых позиций с помощью авиации и артиллерии.

Украинские военные сообщили, что российские войска продолжали наносить авиаудары вблизи Андреевки, расположенной на восточном берегу реки Ингулец вблизи украинского плацдарма. Оккупанты также продолжили воздушную разведку вблизи плацдарма и вели артиллерийский огонь вдоль линии столкновения в Херсонской области. Украинское оперативное командование "Юг" заявило, что российские силы производят ротацию живой силы и перераспределение техники в неопределенных направлениях в Херсонской области, но отметило, что по состоянию на 5 августа состав российских войск в этом районе не изменился. Российские войска из систем РСЗО обстреливали Никополь, Запорожье и Николаев.

Ключевые выводы ISW:

  • Оккупанты хранят взрывчатку и мины на Запорожской АЭС и вокруг нее и, возможно, заменяли части станции. Российские войска также могут обстреливать украинские позиции ракетами с территории или вблизи АЭС.
  • Русские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к востоку и югу от Бахмута.
  • Российские войска совершили серию наземных атак, пытаясь прорвать украинские оборонные линии к северу, западу и югу от города Донецк.
  • Российские оккупационные власти продолжают готовиться к присоединению оккупированных территорий к Российской Федерации после будущих фиктивных референдумов об аннексии.

Напомним

Оккупационные российские войска обстреливают ЗАЭС, чтобы обесточить юг Украины.

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