Институт изучения войны: российское военное руководство претерпело серьезные изменения из-за неудач армии рф в Украине

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Минобороны Великобритании подтвердило предварительные данные ISW о том, что как минимум шесть российских командиров, вероятно, были уволены со своих должностей с начала полутомасштабного вторжения. Среди них – командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко, а также командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев.

В минобороны добавляют, что был устранен генерал Александр Дворников, командовавший российской армией в Украине с апреля, а генерал армии Сергей Суровикин взял на себя "Южную группировку" войск в Украине.

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"Министерство обороны Великобритании пришло к выводу, что отсутствие согласованности в российской командной структуре и продолжающиеся потери военного руководства на поле боя усложняют командование и управление и общую эффективность операций в Украине", - говорится в сообщении.

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