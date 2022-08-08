ISW: російські загарбники можуть прискорити підготовку до "референдумів" на окупованих територіях

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Зокрема, опір серед українського населення змушує окупантів постійно змінювати свої плани щодо "референдуму". Також вплив на плани загарбників може мати контрнаступ українських військових.

Як зазначається, проведенням "поквартирного" голосування російські окупанти збільшують свої можливості для прямого залякування мирного населення України.

Також наголошується, що росіяни можуть перетворити ці "опитування" на операції зі збору розвідданих для відсіву української опозиції на окупованих територіях.

Цитата

"Голосування вдома обмежує можливості партизанських нападів на ці місця. кремль може організувати різні типи голосування в різних населених пунктах залежно від очікуваної місцевої підтримки, передбачуваного ризику партизанських нападів і бюрократичних можливостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомляє Інститут вивчення війни, російське військове керівництво зазнало серйозних змін через невдачі своєї армії в Україні.