Гауляйтер Запорожской области подписал распоряжение о "референдуме" – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Так называемый "глава" временно захваченной территории Запорожской области евгений балицкий подписал распоряжение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Глава" Запорожской области на форуме "Мы вместе с россией" объявляет, что подписал распоряжение о подготовке к референдуму", – пишут росСМИ.
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По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики могут ускорить подготовку к псевдореферендуму относительно захваченных территорий Украины.
У Зеленского заявили, что каждый шаг россии в сторону псевдореферендумов на оккупированных территориях должен повлечь за собой увеличение поставок оружия со стороны Запада.