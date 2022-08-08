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Вместо "референдумов" - "голосование на дому": в ОП говорят, что москва рассматривает новый "план" по оккупированным территориям

Киев • УНН

 • 147305 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. россия рассматривает возможность провести на оккупированных территориях вместо «референдума» «голосование на дому». То есть просто соврать. Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

«То, что грезилось Москве как следующий этап «маленькой, быстрой и победоносной войны», стало символом бесконечного унижения россии и головной болью для аппаратчиков Кремля. Те, кто хотел повторить и масштабировать «Крымскую кровавую весну» 2014 года, стали заложниками собственных фантазий – отсюда постоянные изменения дат, формата и все большее раздражение российского президента от несостоятельности своей свиты. Потому что никто не хочет никакой россии с ее оккупацией…», - написал Подоляк в Telegram.

Детали

Он отметил, что вместо «торжественного референдума» с концертами Лепса и Валерии в Кремле готовы провести «голосование» в условиях активных боевых действий.

«Выглядит смешно: «референдум» в Запорожской области без областного центра; в Донецке, где в пригороде стоят Вооруженные Силы Украины; на Херсонщине, где российские войска находятся в столь зыбких условиях, что боятся громких звуков и опустошают аптеки, скупая лекарства против ночного энуреза», - отметил Подоляк.

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Он заметил, что и здесь не клеится, как в известном меме: «спектакля не будет, мы испортили реквизит».

«Первичные социологические опросы указывают на то, что количество желающих «присоединиться» к россии оказалось настолько скудным, что продать это аудитории будет просто невозможно. А если учесть кампанию террора и устрашения, то и эту цифру можно разделить на три. Не получается создать картинку и для внешнего мира – все запомнили украинские митинги в Херсоне, Бердянске и Мелитополе. Как следствие, россия рассматривает возможность провести вместо «референдума» «голосование на дому». То есть просто соврать», - сообщил Подоляк.

Он подчеркнул, что для Украины никакие псевдореферендумы не означают ничего, как и для международного сообщества. Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области – это часть Украины. Все удары по российским военным подразделениям там будут легитимны, ведь будут направлены на освобождение территорий.

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«Посему попытки «аннексии» или изменения флага будут не более чем пропагандистским продуктом для внутреннего потребления. Российская пропаганда может придумывать параллельные миры, где Херсон – Страна Оз, Донецк – Эребор, а Запорожье – Нарния. Но реальная политика делается на войне, а не в телевизоре. Украина вернет свои территории военным способом при любом из сценариев», - отметил Подоляк.

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