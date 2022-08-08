Вместо "референдумов" - "голосование на дому": в ОП говорят, что москва рассматривает новый "план" по оккупированным территориям

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«То, что грезилось Москве как следующий этап «маленькой, быстрой и победоносной войны», стало символом бесконечного унижения россии и головной болью для аппаратчиков Кремля. Те, кто хотел повторить и масштабировать «Крымскую кровавую весну» 2014 года, стали заложниками собственных фантазий – отсюда постоянные изменения дат, формата и все большее раздражение российского президента от несостоятельности своей свиты. Потому что никто не хочет никакой россии с ее оккупацией…», - написал Подоляк в Telegram.

Детали

Он отметил, что вместо «торжественного референдума» с концертами Лепса и Валерии в Кремле готовы провести «голосование» в условиях активных боевых действий.

«Выглядит смешно: «референдум» в Запорожской области без областного центра; в Донецке, где в пригороде стоят Вооруженные Силы Украины; на Херсонщине, где российские войска находятся в столь зыбких условиях, что боятся громких звуков и опустошают аптеки, скупая лекарства против ночного энуреза», - отметил Подоляк.

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Он заметил, что и здесь не клеится, как в известном меме: «спектакля не будет, мы испортили реквизит».

«Первичные социологические опросы указывают на то, что количество желающих «присоединиться» к россии оказалось настолько скудным, что продать это аудитории будет просто невозможно. А если учесть кампанию террора и устрашения, то и эту цифру можно разделить на три. Не получается создать картинку и для внешнего мира – все запомнили украинские митинги в Херсоне, Бердянске и Мелитополе. Как следствие, россия рассматривает возможность провести вместо «референдума» «голосование на дому». То есть просто соврать», - сообщил Подоляк.

Он подчеркнул, что для Украины никакие псевдореферендумы не означают ничего, как и для международного сообщества. Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области – это часть Украины. Все удары по российским военным подразделениям там будут легитимны, ведь будут направлены на освобождение территорий.

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«Посему попытки «аннексии» или изменения флага будут не более чем пропагандистским продуктом для внутреннего потребления. Российская пропаганда может придумывать параллельные миры, где Херсон – Страна Оз, Донецк – Эребор, а Запорожье – Нарния. Но реальная политика делается на войне, а не в телевизоре. Украина вернет свои территории военным способом при любом из сценариев», - отметил Подоляк.