Силы ПВО на Юге уничтожили вражеские "Орлан-10" и "Ланцет"

12 мая Силы противовоздушной обороны уничтожили на Юге вражеский разведывательный БпЛА "Орлан-10" и ударный БпЛА "Ланцет". "Орлан-10" сбили в Одесской области, а "Ланцет" - на Херсонщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

"За прошедшие сутки, 12 мая, уничтожено разведывательный БпЛА "Орлан-10" в Одесской области и ударный БпЛА "Ланцет" на Херсонщине", - говорится в сообщении в Telegram.

Напомним

11 мая украинские подразделения противовоздушной обороны в южных областях уничтожили пять российских разведывательных беспилотников.