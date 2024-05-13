Сили ППО на Півдні знищили ворожі "Орлан-10" та "Ланцет"

12 травня Сили протиповітряної оборони знищити на Півдні ворожий розвідувальний БпЛА "Орлан-10" та ударний БпЛА "Ланцет". "Орлан-10" збили на Одещині, а "Ланцет" - на Херсонщині. Про це УНН повідомляє із посиланням на Повітряне командування "Південь".

"Упродовж минулої доби, 12 травня, знищено розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині та ударний БпЛА "Ланцет" на Херсонщині", - йдеться у повідомленні у Telegram.

Нагадаємо

11 травня українські підрозділи протиповітряної оборони в південних областях знищили п'ять російських розвідувальних безпілотників.