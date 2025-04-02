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Силы обороны Юга: интенсивность боев в марте возросла в три раза

Киев • УНН

 • 11013 просмотра

В марте количество боестолкновений на юге возросло в три раза, а также увеличилось количество обстрелов и атак дронами-камикадзе. Россияне накапливают силы для штурмовых действий.

Силы обороны Юга: интенсивность боев в марте возросла в три раза

Российские оккупанты существенно увеличили интенсивность боев на юге Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует УНН.

Детали

По его словам, по сравнению с февралем в марте количество боестолкновений в регионе возросло втрое.

Для того чтобы говорить, что враг увеличивает или уменьшает интенсивность боевых действий, нужно ее с чем-то сравнивать. За март враг провел на юге 368 боестолкновений, за февраль – 118

- рассказал военный.

Он также отметил, что россияне наращивают количество ударов дронами-камикадзе. Кроме того, увеличилось количество обстрелов из артиллерийских систем и РСЗО.

То есть, если в феврале в среднем было 260-300 артобстрелов, то уже в марте – 350-370. Что касается дронов-камикадзе: в феврале было 380-400, в марте – доходило до 450 и даже были дни, когда как минимум полтысячи таких БПЛА летели по нашим позициям и по населенным пунктам, расположенным вблизи линии боевого столкновения

- сообщил Волошин.

Он добавил, что враг накапливает силы и средства для проведения штурмовых действий на Юге, однако это не является частью стратегического наступления, "это штурмовые действия малыми группами пехоты для улучшения тактического положения".

Напомним

В островной зоне Херсонщины российские войска обустроили центр подготовки операторов FPV-дронов и осуществляют охоту за гражданским населением, в частности украинскими детьми, и гражданскими автомобилями. Как сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, враг пытается прибегать к форсированным и диверсионно-поисковым действиям.

Войска рф атаковали гражданское авто в Херсоне: трое раненых31.03.25, 16:05 • 24962 просмотра

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