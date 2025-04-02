Силы обороны Юга: интенсивность боев в марте возросла в три раза
Киев • УНН
В марте количество боестолкновений на юге возросло в три раза, а также увеличилось количество обстрелов и атак дронами-камикадзе. Россияне накапливают силы для штурмовых действий.
Российские оккупанты существенно увеличили интенсивность боев на юге Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует УНН.
Детали
По его словам, по сравнению с февралем в марте количество боестолкновений в регионе возросло втрое.
Для того чтобы говорить, что враг увеличивает или уменьшает интенсивность боевых действий, нужно ее с чем-то сравнивать. За март враг провел на юге 368 боестолкновений, за февраль – 118
Он также отметил, что россияне наращивают количество ударов дронами-камикадзе. Кроме того, увеличилось количество обстрелов из артиллерийских систем и РСЗО.
То есть, если в феврале в среднем было 260-300 артобстрелов, то уже в марте – 350-370. Что касается дронов-камикадзе: в феврале было 380-400, в марте – доходило до 450 и даже были дни, когда как минимум полтысячи таких БПЛА летели по нашим позициям и по населенным пунктам, расположенным вблизи линии боевого столкновения
Он добавил, что враг накапливает силы и средства для проведения штурмовых действий на Юге, однако это не является частью стратегического наступления, "это штурмовые действия малыми группами пехоты для улучшения тактического положения".
Напомним
В островной зоне Херсонщины российские войска обустроили центр подготовки операторов FPV-дронов и осуществляют охоту за гражданским населением, в частности украинскими детьми, и гражданскими автомобилями. Как сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, враг пытается прибегать к форсированным и диверсионно-поисковым действиям.
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