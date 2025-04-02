Силы обороны Юга: интенсивность боев в марте возросла в три раза

Российские оккупанты существенно увеличили интенсивность боев на юге Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует УНН.

По его словам, по сравнению с февралем в марте количество боестолкновений в регионе возросло втрое.

Для того чтобы говорить, что враг увеличивает или уменьшает интенсивность боевых действий, нужно ее с чем-то сравнивать. За март враг провел на юге 368 боестолкновений, за февраль – 118

Он также отметил, что россияне наращивают количество ударов дронами-камикадзе. Кроме того, увеличилось количество обстрелов из артиллерийских систем и РСЗО.

То есть, если в феврале в среднем было 260-300 артобстрелов, то уже в марте – 350-370. Что касается дронов-камикадзе: в феврале было 380-400, в марте – доходило до 450 и даже были дни, когда как минимум полтысячи таких БПЛА летели по нашим позициям и по населенным пунктам, расположенным вблизи линии боевого столкновения