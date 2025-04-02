Сили оборони Півдня: інтенсивність боїв у березні зросла втричі

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14713 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 103956 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166899 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105279 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 342028 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173076 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144521 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196047 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124749 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108129 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
56 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46390 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158478 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36856 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83964 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22480 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14713 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84046 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 103956 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166899 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158551 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19897 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22534 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36917 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46449 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135568 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Сили оборони Півдня: інтенсивність боїв у березні зросла втричі

Київ • УНН

 • 11014 перегляди

У березні кількість боєзіткнень на півдні зросла втричі, а також збільшилася кількість обстрілів та атак дронами-камікадзе. Росіяни накопичують сили для штурмових дій.

Сили оборони Півдня: інтенсивність боїв у березні зросла втричі

Російські окупанти суттєво збільшили інтенсивність боїв на півдні України. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує УНН.

Деталі

За його словами, порівняно з лютим у березні кількість боєзіткнень у регіоні зросла втричі.

Для того, щоб говорити, що ворог збільшує чи зменшує інтенсивність бойових дій, треба її з чимось порівнювати. За березень ворог провів на півдні 368 боєзіткнень, за лютий - 118

- розповів військовий.

Він також зазначив, що росіяни нарощують кількість ударів дронами-камікадзе. Крім того, збільшилась кількість обстрілів з артилерійських систем та РСЗВ.

Тобто, якщо в лютому в середньому було 260-300 артобстрілів, то вже в березні - 350-370. Щодо дронів-камікадзе: у лютому було 380-400, в березні - доходило до 450 і навіть були дні, коли як мінімум пів тисячі таких БПЛА летіли по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення

- повідомив Волошин.

Він додав, що ворог накопичує сили та засоби для проведення штурмових дій на Півдні, однак це не є частиною стратегічного наступу, "це штурмові дії малими групами піхоти для покращення тактичного положення".

Нагадаємо

В острівній зоні Херсонщини російські війська облаштували центр підготовки операторів FPV-дронів і здійснюють полювання за цивільним населенням, зокрема українськими дітьми, та цивільними автівками. Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, ворог намагається вдаватися до форсувальних та диверсійно-пошукових дій.

Війська рф атакували цивільне авто в Херсоні: троє поранених31.03.25, 16:05 • 24962 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Україна
Херсон
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95