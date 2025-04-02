Сили оборони Півдня: інтенсивність боїв у березні зросла втричі
Київ • УНН
У березні кількість боєзіткнень на півдні зросла втричі, а також збільшилася кількість обстрілів та атак дронами-камікадзе. Росіяни накопичують сили для штурмових дій.
Російські окупанти суттєво збільшили інтенсивність боїв на півдні України. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує УНН.
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За його словами, порівняно з лютим у березні кількість боєзіткнень у регіоні зросла втричі.
Для того, щоб говорити, що ворог збільшує чи зменшує інтенсивність бойових дій, треба її з чимось порівнювати. За березень ворог провів на півдні 368 боєзіткнень, за лютий - 118
Він також зазначив, що росіяни нарощують кількість ударів дронами-камікадзе. Крім того, збільшилась кількість обстрілів з артилерійських систем та РСЗВ.
Тобто, якщо в лютому в середньому було 260-300 артобстрілів, то вже в березні - 350-370. Щодо дронів-камікадзе: у лютому було 380-400, в березні - доходило до 450 і навіть були дні, коли як мінімум пів тисячі таких БПЛА летіли по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення
Він додав, що ворог накопичує сили та засоби для проведення штурмових дій на Півдні, однак це не є частиною стратегічного наступу, "це штурмові дії малими групами піхоти для покращення тактичного положення".
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Війська рф атакували цивільне авто в Херсоні: троє поранених31.03.25, 16:05 • 24962 перегляди