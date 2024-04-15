Силы обороны Украины нанесли 22 авиаудара по оккупантам - Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

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Отмечается, что украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В частности - подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пяти пунктам управления и одному складу боеприпасов врага.

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