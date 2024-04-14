россияне готовятся к провокации на Запорожской АЭС - Генштаб

По данным разведки, россияне готовятся к проведению провокации на Запорожской атомной электростанции под фальшивым флагом. Об этом в воскресенье сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

По имеющимся данным разведки, российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции - еще одной операции под фальшивым флагом - говорится в сообщении Генштаба.

В Генштабе отметили, что россия является единственным террористом в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира. "Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к грани сознательной радиационной катастрофы", - говорится в заявлении.

В Генштабе рассказали, что только за недавние недели россия уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС. "Это сознательные российские действия, которые продолжают российскую же практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС", - добавили в Генеральном штабе ВСУ.

Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов. Только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции. Пока российские террористы находятся на ЗАЭС, держат там свою боевую технику и имеют возможность проводить свои операции, безопасность станции не может быть гарантирована - резюмировали в Генштабе ВСУ.

Гросси призвал воздерживаться от любых действий, которые нарушают принципы МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС