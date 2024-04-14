С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
россияне готовятся к провокации на Запорожской АЭС - Генштаб
Глава МИД Польши призвал США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю
Украинцы не пострадали в результате атаки Ирана на Израиль - посол
Воздушные силы: доставка Patriot от Германии займет время, но будет осуществлена как можно скорее
В ДТП на окраинах Киева столкнулись 6 автомобилей: пятеро пострадавших
россияне ночью обстреляли жилые кварталы Херсона: есть пострадавший, горели дома
Нападение Ирана на Израиль: как отреагировали ЕС и страны Европы
россияне утром ударили по Казацкому на Херсонщине: врачи борются за жизнь пострадавшего мужчины
Зеленский: "Мир имеет все необходимое, чтобы останавливать любые ракеты, "шахеды" и другие средства террора"
МИД об атаке на Израиль: действия Ирана являются абсолютно неприемлемыми и безответственными
Популярные
NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками
14 апреля: Международный день внезапного смеха, Всемирный день футбольного вратаря
США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану
Байден и Нетаньяху говорят по телефону после нападения Ирана на Израиль
Атака Ирана на Израиль: 31 человек обратился за медпомощью
Публикации
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
россияне готовятся к провокации на Запорожской АЭС - Генштаб
россияне готовят провокацию под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.
Глава МИД Польши призвал США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю после ночной атаки Ирана на израильскую территорию.
Украинцы не пострадали в результате атаки Ирана на Израиль - посол
Массированная атака Ирана на Израиль 14 апреля нанесла незначительный ущерб, без сообщений о жертвах со стороны Украины. Большинство ракет были перехвачены израильской и союзной противовоздушной обороной.
Воздушные силы: доставка Patriot от Германии займет время, но будет осуществлена как можно скорее
Германия предоставит Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot для защиты воздушного пространства Украины от российских воздушных ударов, но процесс поставки займет определенное время.
В ДТП на окраинах Киева столкнулись 6 автомобилей: пятеро пострадавших
Шесть автомобилей столкнулись в ДТП на окраине Киева, в результате чего пять человек получили ранения.
россияне ночью обстреляли жилые кварталы Херсона: есть пострадавший, горели дома
Ночью россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, ранив одного человека и вызвав пожары в нескольких домах и повреждения многоэтажки.
Нападение Ирана на Израиль: как отреагировали ЕС и страны Европы
Иран совершил массированную атаку на Израиль, использовав около 300 беспилотников и ракет. Это вызвало решительное осуждение со стороны ЕС и европейских стран.
россияне утром ударили по Казацкому на Херсонщине: врачи борются за жизнь пострадавшего мужчины
Сегодня утром во время российского обстрела села Казацкое Херсонской области был тяжело ранен местный житель 1947 года рождения, врачи борются за его жизнь.
Зеленский: "Мир имеет все необходимое, чтобы останавливать любые ракеты, "шахеды" и другие средства террора"
Мир имеет все необходимое, чтобы остановить российский террор и защитить жизни, но нужны решения и поддержка партнеров, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения в Украине и за ее пределами.
МИД об атаке на Израиль: действия Ирана являются абсолютно неприемлемыми и безответственными
Иран совершил массированные атаки с использованием около 300 беспилотников и ракет против Израиля, которые Украина решительно осудила как абсолютно неприемлемые, безответственные действия, несущие риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.