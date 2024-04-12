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Гросси призвал воздерживаться от любых действий, которые нарушают принципы МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ призвал к максимальной военной сдержанности и полному соблюдению пяти конкретных принципов для предотвращения ядерной аварии и обеспечения целостности Запорожской атомной электростанции после того, как серия атак беспилотников значительно повысила риск.
Юморист из "Лиги смеха" Виктор Розовый на фронте получил тяжелое ранение в голову
Юморист Виктор Розовый, который служит в 3-й бригаде, получил сложное осколочное ранение головы во время полевого задания 21 марта, был прооперирован, но сейчас находится в сознании и вскоре начнет реабилитацию.
Глава наблюдательного совета "Центрэнерго": восстанавливать Трипольскую ТЭС без предоставления Украине систем ПВО - "бесполезно"
Восстановление Трипольской ТЭС, которая была разрушена российским ракетным ударом, без предоставления Украине систем противовоздушной обороны является "бесполезным делом", считает Андрей Гота, председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго".
В Финляндии опасаются экологической катастрофы из-за российских "танкеров-призраков"
Финляндия предупреждает о повышенном риске экологической катастрофы из-за флота российских "танкеров-призраков", которые транспортируют нефть через Балтийское море вопреки санкциям: еженедельно через Финский залив проходит около 100 000 тонн сырой нефти.
Расстрел украинских военнопленных: Кислица призвал Совбез ООН уделить "вопросу первоочередное внимание"
Постоянный представитель Украины при ООН призывает Совет Безопасности в первую очередь остановить случаи казни россией украинских военнопленных.
Опендатабот: почти втрое меньше коррупционеров наказали в 2023 году
В 2023 году в Реестр коррупционеров в Украине было внесено 2 420 человек, что почти втрое меньше, чем в 2021 году, причем больше всего случаев зарегистрировано во Львовской и Киевской областях.
Омбудсмен призывает родственников пленных подать заявки в Координационный штаб для уточнения личных данных
Родственников пленных и пропавших без вести украинских защитников, а также незаконно удерживаемых россией гражданских лиц призывают сделать заявки в личном кабинете Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Стычка произошла между военным ТЦК и персоналом больницы в Одесской области: в центре комплектования прокомментировали
В Болграде Одесской области произошла стычка между военнослужащим и персоналом больницы, что привело к вызову полиции и проведению служебного расследования начальником районного ТЦК.
Правительство повысило еще на 70 тысяч денежное обеспечение бойцам на передовой - нардеп
Кабинет Министров Украины принял постановление о доплате военнослужащим, которые несут службу на передовой, в 70 тысяч гривен.
Оккупанты в Крыму прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику - "АТЕШ"
В Джанкойском районе Крыма российские оккупанты прячут военную технику - танки и системы ПВО - на территории местного сельскохозяйственного предприятия, подвергая опасности гражданское население.