Гросси призвал воздерживаться от любых действий, которые нарушают принципы МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от любых действий, нарушающих пять конкретных принципов МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии и обеспечению целостности Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ по результатам заседания в штаб-квартире в Вене по ситуации на Запорожской АЭС 11 апреля, передает УНН.

Детали

"Генеральный директор Рафаэль Гросси призвал к максимальной военной сдержанности и полному соблюдению пяти конкретных принципов защиты Запорожской АЭС через несколько дней после того, как серия атак беспилотников "существенно" повысила риск ядерной аварии на АЭС", - говорится в сообщении.

Гросси отметил, что чрезвычайно важно убедиться, что "эти безрассудные нападения не знаменуют начало нового и очень опасного фронта войны".

Я решительно призываю лиц, принимающих военные решения, воздерживаться от любых действий, которые нарушают пять конкретных принципов МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии и обеспечению целостности станции, и я призываю международное сообщество активно работать над деэскалацией того, что является очень серьезным - сказал Гросси.

В МАГАТЭ отметили, что это впервые с ноября 2022 года, когда ЗАЭС подверглась прямому удару в военных действиях.

Также отмечается, что эксперты МАГАТЭ провели обход площадки в течение последней недели, посетив главные диспетчерские пункты шести реакторных блоков, лабораторию радиационного мониторинга за пределами площадки, а также хранилище радиоактивных отходов площадки.

Однако, как сообщается, им не был предоставлен доступ ни к частям турбинного зала 2-го блока, когда они заходили на этот реактор, ни к некоторым частям хранилища с отходами, что означало, что они не смогли проверить его текущий статус.

"В этих чрезвычайно сложных обстоятельствах присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции является как никогда важным. Их беспристрастная и техническая работа позволяет нам информировать мир о событиях там независимо и своевременно. Для выполнения этих важных задач им нужен быстрый и неограниченный доступ ко всем сферам, важным для ядерной безопасности", - отметил Гросси.

Напомним

С 5 по 9 апреля Запорожская АЭС подверглась атакам беспилотников. Под удары попали район грузового порта и азотно-кислородной станции, столовая, купол шестого энергоблока и учебный центр ЗАЭС.

7 апреля на территории Запорожской АЭС взорвался беспилотник. 9 апреля специалисты МАГАТЭ зафиксировали еще один удар беспилотников по территории оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции, угрозы для ядерного объекта не было.