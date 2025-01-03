Силы обороны сбили 3 ракеты и 13 дронов - ПС ВСУ

В течение суток россияне нанесли удары по Украине 3-мя баллистическими ракетами «Искандер-М», 3-мя ракетами Х-59/69, а также атаковали 32 БПЛА типа «Shahed». Сбито 3 ракеты и 13 БПЛА, 19 беспилотников локально потеряны.

Об этом сообщают ПС ВСУ.

В течение текущих суток (с 12:00 3 января) противник нанес удары ракетами различных типов: 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Курской области, 3-мя баллистическими ракетами «Искандер-М» по Черниговской области, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области.

А также атаковал 32 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с северо-восточного направления. «По состоянию на 20:00 сбиты три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 13 вражеских БпЛА, 19 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)», - говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Украины сообщил о запланированных встречах для укрепления ПВО на следующей неделе. График работы уже предварительно согласован, планируется пополнение запасов противоракет и усиление мобильных огневых групп.