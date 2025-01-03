Сили оборони збили 3 ракети та 13 дронів - ПС ЗСУ

Протягом доби росіяни завдали ударів по Україні 3-ма балістичними ракетами "Іскандер-М", 3-ма ракетами Х-59/69, а також атакував 32-ма БпЛА типу "Shahed". Збито 3 ракети та 13 БПЛА, 19 безпілотників локаційно втрачені.

Про це повідомляють ПС ЗСУ.

Протягом поточної доби (із 12:00 3 січня) противник завдав ударів ракетами різних типів: 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині, 3-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" по Чернігівщині, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині.

А також атакував 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку. "Станом на 20: 00 збито три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 ворожих БпЛА, 19 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Президент України повідомив про заплановані зустрічі для зміцнення ППО наступного тижня. Графік роботи вже попередньо узгоджено, планується поповнення запасів протиракет та посилення мобільних вогневих груп.