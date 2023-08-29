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Силы обороны продвинулись на Таврическом направлении - Тарнавский

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Силы обороны продолжают продвигаться на Таврическом направлении и отбрасывать врага с украинских территорий. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки потери врага составили 327 человек (безвозвратные – 91, раненые – 235, плен – 1). Уничтожены 34 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов и 3 пункта управления врага», — подытожил потери врага командующий Тарнавский.

Детали

Всего по данным командующего на Таврическом направлении Силы обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач.

Движение Сил обороны на этом участке фронта не менее успешным было и за прошедшие сутки. В понедельник украинские артиллерийские подразделения выполнили 1218 огневых задач. Уничтожили полсотни оккупантов и более 200 ранили.

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Кроме того, в металлолом наши защитники превратили 25 единиц военной техники противника. Также уничтожили 5 складов боеприпасов, 1 пункт управления и 1 контрольно-наблюдательный пункт врага.

Напомним

Ранее УНН писал, что ВСУ прорывают линию обороны оккупантов на Запорожском направлении. Там идут изнурительные бои и мощная работа на уровне контрбатарейной борьбы, и на уровне столкновения.

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