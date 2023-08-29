Сили оборони мають успіх у напрямку Новоданилівка-Вербове на півдні - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Українські війська на південному фронті мають успіх у напрямку Новоданилівка-Вербове і закріплюються, повідомив у вівторок речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, коментар якого оприлюднив Military Media Center, пише УНН.
Як повідомив Ковальов, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Цитата
«У напрямку Новоданилівка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», - сказав речник.
Доповнення
28 серпня у Міноборони підтвердили звільнення Роботиного.