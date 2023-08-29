Силы обороны имеют успех в направлении Новоданиловка-Вербово на юге - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинские войска на южном фронте имеют успех в направлении Новоданиловка-Вербово и закрепляются, сообщил во вторник спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, комментарий которого обнародовал Military Media Center, пишет УНН.
Как сообщил Ковалев, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
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«В направлении Новоданиловка-Вербово имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», - сказал спикер.
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28 августа в Минобороны подтвердили освобождение Роботино.