Сили оборони просунулись на Таврійському напрямку - Тарнавський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сили оборони продовжують просуватись на Таврійському напрямку та відкидати ворога з українських територій. Про це повідомив командувач коперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, передає УНН.
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“За останню добу втрати ворога склали 327 осіб (безповоротні — 91, поранені — 235, полон — 1). Знищено 34 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 2 склади боєприпасів та 3 пункти управління ворога”, — підсумував втрати ворога командувач Тарнавський.
Деталі
Загалом, за даними командувача на Таврійському напрямку, Сили оборони впродовж доби виконали 1200 вогневих завдань.
Рух Сил оборони на цій ділянці фронту не менш успішним був і минулої доби. У понеділок українські артилерійські підрозділи виконали 1218 вогневих завдань. Знищили півсотні окупантів та понад 200 поранили.
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Крім того, на металобрухт наші захисники перетворили 25 одиниць військової техніки противника. А також знищили 5 складів боєприпасів, 1 пункт управління та 1 контрольно-спостережний пункт ворога.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що ЗСУ проривають лінію оборони окупантів на Запорізькому напрямку. Там йдуть виснажливі бої таі потужна робота на рівні контрбатарейній боротьбі і на рівні зіткнення.