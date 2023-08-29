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ЗСУ проривають лінію оборони рф у Запорізькій області, окупанти відстувають - Гуменюк

Київ • УНН

 • 997816 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. На Запорізькому напрямку ідуть дуже виснажливі бої і потужна робота і на рівні контрбатарейній боротьбі і на рівні зіткнення. Сили оборони просуваються суходолом, вибиваючи ворога із їхніх позицій, розповіла в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє УНН

Цитата

“Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту оборону, яка була надірвана, тому через деякий час вона опиняється в статусі проривна. Тобто просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають і переходять на інші рубежі”, — зазначила речниця.

Вона зазначила, що росіяни створювали багатошарофу оборону на окупованих територіях, яку закріплювали протягом тривалого часу. “Навіть коли ми працювали на далекобій і підривали їхні лінії оборони, вони мали можливість їх підлатати”, — каже Гуменюк.

Наразі Сили оборони проривають цю оборону.

“Саме просування Сил оборони — це також дуже потужний психологічний тиск на ворога, що в умовах гібридної війни теж є зброєю. Будь-який населений пункт — це можливість закріпитися і навколо нього побудувати додаткові рубежі оборони, “для того, щоб не бути вибитими звідти, і для того, щоб міцніше і точніше націлюватись на подальшу оборону ворога”, — заявила Гуменюк.

А коли ворог вибитий з населеного пункту, він змушений переходити на наступні позиції, позначаючи ті місця, де він зосереджується, додала вона.

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