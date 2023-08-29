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ВСУ прорывают линию обороны рф в Запорожской области, оккупанты отступают - Гуменюк

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. На Запорожском направлении идут очень изнурительные бои и мощная работа и на уровне контрбатарейной борьбы и на уровне столкновения. Силы обороны продвигаются по суше, выбивая врага с их позиций, рассказала в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает УНН

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“Когда сейчас идёт непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту оборону, которая была надорвана, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе прорывной. То есть продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают и переходят на другие рубежи”, — отметила спикер.

Она отметила, что россияне создавали многослойную оборону на оккупированных территориях, которую закрепляли в течение длительного времени. “Даже когда мы работали на далекобой и подрывали их линии обороны, они имели возможность их подлатать”, — говорит Гуменюк.

Сейчас Силы обороны прорывают эту оборону.

“Само продвижение Сил обороны — это также очень мощное психологическое давление на врага, что в условиях гибридной войны тоже является оружием. Любой населенный пункт — это возможность закрепиться и вокруг него построить дополнительные рубежи обороны, “для того, чтобы не быть выбитыми оттуда, и для того, чтобы крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону врага”, — заявила Гуменюк.

А когда враг выбит из населенного пункта, он вынужден переходить на следующие позиции, обозначая те места, где он сосредотачивается, добавила она.

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