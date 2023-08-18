Силы обороны юга показали, как поразили российскую лодку с десантниками

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“Уничтожение российской лодки при попытке высадки десанта на правобережье. Воины 126 бригады ТРО поразили россиян на лодке у берега”, - подписали видео в Силах обороны юга.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 256 510 человек, 4332 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Украинские военные фактически ежедневно уничтожают от 1 до 5 лодок россиян в дельте Днепра. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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