Силы обороны юга показали, как поразили российскую лодку с десантниками
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Силы обороны юга Украины опубликовали в Telegram видео уничтожения российской лодки, которая пыталась высадить десант на правом берегу Днепра, информирует УНН со ссылкой на сообщение Сил обороны юга.
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“Уничтожение российской лодки при попытке высадки десанта на правобережье. Воины 126 бригады ТРО поразили россиян на лодке у берега”, - подписали видео в Силах обороны юга.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 256 510 человек, 4332 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Украинские военные фактически ежедневно уничтожают от 1 до 5 лодок россиян в дельте Днепра. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
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