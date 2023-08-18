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Зосередженість окупантів на лівому березі не дуже велика - Гуменюк

Зосередженість окупантів на лівому березі не дуже велика - Гуменюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Зосередженість російських окупантів на лівому березі Херсонщини не дуже велика, окупанти перекидають підрозділи на Запорізький напрямок. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Що стосується активності диверсійно-розвідувальних груп, то час від часу вони її собі дозволяють, зокрема, у дельті Дніпра, у межах островів курсують човни, які ми відпрацьовуємо. За минулу добу мінус три човни, мінус три гармати великокаліберні, і майже 30 окупантів», - сказала Гуменюк.

За її словами, це говорить про те, що зосередженість окупантів на лівому березі не дуже велика.

«Це говорить про те, що їх зосередженість на лівому березі не дуже велика, вони в більшості маневруючи перекидають підрозділи на Запорізький напрямок, там «спекотніше». Там, де просування наших військ йде суходолом, вони намагаються тримати більш щільно оборону», - розповіла Гуменюк.

Доповнення

У Херсонській області українські бійці ліквідували диверсійно-розвідувальну групу ворога та потопили російський човен.

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