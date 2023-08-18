Сосредоточенность оккупантов на левом берегу не очень большая - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Сосредоточенность российских оккупантов на левом берегу Херсонской области не очень большая, оккупанты перебрасывают подразделения на Запорожское направление. Об этом сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Что касается активности диверсионно-разведывательных групп, то время от времени они ее себе позволяют, в частности, в дельте Днепра, в пределах островов курсируют лодки, которые мы отрабатываем. За минувшие сутки минус три лодки, минус три пушки крупнокалиберные, и почти 30 оккупантов», - сказала Гуменюк.
По ее словам, это говорит о том, что сосредоточенность оккупантов на левом берегу не очень большая.
«Это говорит о том, что их сосредоточенность на левом берегу не очень большая, они в большинстве маневрируя перебрасывают подразделения на Запорожское направление, там «жарче». Там, где продвижение наших войск идет по суше, они стараются держать более плотно оборону», - рассказала Гуменюк.
Дополнение
В Херсонской области украинские бойцы ликвидировали диверсионно-разведывательную группу врага и потопили российскую лодку.