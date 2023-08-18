Сосредоточенность оккупантов на левом берегу не очень большая - Гуменюк

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«Что касается активности диверсионно-разведывательных групп, то время от времени они ее себе позволяют, в частности, в дельте Днепра, в пределах островов курсируют лодки, которые мы отрабатываем. За минувшие сутки минус три лодки, минус три пушки крупнокалиберные, и почти 30 оккупантов», - сказала Гуменюк.

По ее словам, это говорит о том, что сосредоточенность оккупантов на левом берегу не очень большая.

«Это говорит о том, что их сосредоточенность на левом берегу не очень большая, они в большинстве маневрируя перебрасывают подразделения на Запорожское направление, там «жарче». Там, где продвижение наших войск идет по суше, они стараются держать более плотно оборону», - рассказала Гуменюк.

Дополнение

В Херсонской области украинские бойцы ликвидировали диверсионно-разведывательную группу врага и потопили российскую лодку.