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ЗСУ у дельті Дніпра фактично щодня знищують від 1 до 5 човнів рф - речниця Сил оборони Півдня

ЗСУ у дельті Дніпра фактично щодня знищують від 1 до 5 човнів рф - речниця Сил оборони Півдня

Київ • УНН

 • 628173 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Українські військові фактично щодня знищують від 1 до 5 човнів росіян у дельті Дніпра. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Це дельта Дніпра там де окупантам дуже не спокійно, там де вони намагаються маневрувати диверсійно-розвідувальними групами й відповідно ми ведемо дуже потужну контрбатарейну боротьбу, щодня фактично знищуючи від 1 до 5 човнів на яких вони там маневрують”, — розповіла Гуменюк.

Доповнення

Гуменюк повідомляла, що зосередженість росіян на лівому березі Херсонщини не дуже велика, окупанти в більшості маневруючи перекидають підрозділи на Запорізький напрямок.

17 серпня Гуменюк повідомляла, що українські військові знищили три човни російських окупантів у дельті Дніпра.

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