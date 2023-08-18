ЗСУ у дельті Дніпра фактично щодня знищують від 1 до 5 човнів рф - речниця Сил оборони Півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Українські військові фактично щодня знищують від 1 до 5 човнів росіян у дельті Дніпра. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Це дельта Дніпра там де окупантам дуже не спокійно, там де вони намагаються маневрувати диверсійно-розвідувальними групами й відповідно ми ведемо дуже потужну контрбатарейну боротьбу, щодня фактично знищуючи від 1 до 5 човнів на яких вони там маневрують”, — розповіла Гуменюк.
Доповнення
Гуменюк повідомляла, що зосередженість росіян на лівому березі Херсонщини не дуже велика, окупанти в більшості маневруючи перекидають підрозділи на Запорізький напрямок.
17 серпня Гуменюк повідомляла, що українські військові знищили три човни російських окупантів у дельті Дніпра.