ВСУ в дельте Днепра фактически ежедневно уничтожают от 1 до 5 лодок рф - спикер Сил обороны Юга

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“Это дельта Днепра там где оккупантам очень не спокойно, там где они пытаются маневрировать диверсионно-разведывательными группами и соответственно мы ведем очень мощную контрбатарейную борьбу, ежедневно фактически уничтожая от 1 до 5 лодок на которых они там маневрируют”, — рассказала Гуменюк.

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Гуменюк сообщала, что сосредоточенность россиян на левом берегу Херсонщины не очень большая, оккупанты в большинстве маневрируя перебрасывают подразделения на Запорожское направление.

17 августа Гуменюк сообщала, что украинские военные уничтожили три лодки российских оккупантов в дельте Днепра.