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Сили оборони знищили ще три човни росіян у дельті Дніпра - Гуменюк

Сили оборони знищили ще три човни росіян у дельті Дніпра - Гуменюк

Київ • УНН

 • 1140007 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Українські військові знищили три човни російських окупантів у дельті Дніпра. Про це повідомила в ефірі телемарафону у четвер речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.

Цитата

«У напрямку Гола Пристань - Кінбурнська коса, саме там, де є осередок островів в дельті Дніпра, вони намагаються створити максимальний режим комендантської години й обмеження руху, оскільки побоюються просування Сил оборони», - розповіла Гуменюк.

За її словами, окупанти намагаються максимально тиснути на місцеве населення й обмежити його рух для того, щоб спостерігати за діями Сил оборони.

«А самі тим часом спрямували три цивільні човни, відтиснуті у місцевих на цій території, для того, щоб пропатрулювати ці острови. Однак доля цих човнів така сама, як і у "москви", вони на дні», - сказала Гуменюк.

Доповнення

У Херсонській області українські бійці ліквідували диверсійно-розвідувальну групу ворога та потопили російський човен.

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