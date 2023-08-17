Сили оборони знищили ще три човни росіян у дельті Дніпра - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Українські військові знищили три човни російських окупантів у дельті Дніпра. Про це повідомила в ефірі телемарафону у четвер речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
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«У напрямку Гола Пристань - Кінбурнська коса, саме там, де є осередок островів в дельті Дніпра, вони намагаються створити максимальний режим комендантської години й обмеження руху, оскільки побоюються просування Сил оборони», - розповіла Гуменюк.
За її словами, окупанти намагаються максимально тиснути на місцеве населення й обмежити його рух для того, щоб спостерігати за діями Сил оборони.
«А самі тим часом спрямували три цивільні човни, відтиснуті у місцевих на цій території, для того, щоб пропатрулювати ці острови. Однак доля цих човнів така сама, як і у "москви", вони на дні», - сказала Гуменюк.
Доповнення
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