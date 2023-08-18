Сили оборони півдня показали, як поцілили по російському човну з десантниками
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сили оборони півдня України опублікували в Telegram відео знищення російського човна, який намагався висадити десант на правому березі Дніпра, інформує УНН з посиланням на допис Сил оборони півдня.
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“Знищення російського човна при спробі висадки десанту на правобережжя. Воїни 126 бригади ТРО уразили росіян на човні біля берега”, - підписали відео у Силах оборони півдня.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 256 510 осіб, 4332 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Українські військові фактично щодня знищують від 1 до 5 човнів росіян у дельті Дніпра. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
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