Силы обороны отражали почти 100 штурмов врага на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

На фронте за прошедшие сутки, 18 января, состоялось 199 боевых столкновений, активнее всего российские военные атаковали на Покровском направлении, где украинские защитники останавливали 98 наступательных действий врага. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8 утра воскресенья, передает УНН.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах пять ракетных и 25 авиационных ударов, в частности, привлек семь ракет и сбросил 37 КАБ. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов, из них 117 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2420 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две станции ПВО, один пункт управления, один склад ГСМ, одну станцию РЭБ и еще шесть других важных целей противника.

На Харьковском направленииу враг шесть раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Лозовой и Песчаного на Купянском направлении, где за сутки произошло девять атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 11 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.

Северское направление: враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, успеха не имел.

За сутки ВСУ 1580 врагов - Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ступочек, Предтечино и Часового Яра.

Двадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники останавливали 98 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверево, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Силы обороны отбили 19 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Великой Новоселки.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено два штурма противника.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боестолкновений, враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 464 артиллерийских обстрела, в том числе 18 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Масштабная атака на Запорожскую область: более 350 ударов по 13 населенным пунктам