За сутки ВСУ 1580 врагов - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1580 военных и значительное количество техники. Среди потерь: 8 танков, 18 БМП, 15 артсистем и 36 БПЛА.
Оккупанты потеряли 1580 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 19.01.25:
- Личный состав: 818 740 (+1580).
- Танки: 981 (+8).
- Бронированные боевые машины: 20412 (+18).
- Артиллерийские системы: 22055 (+15).
- РСЗВ: 1262.
- Средства ППО: 1046.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 22615 (+36).
- Крылатые ракеты: 3051 (+2).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 34401 (+76).
- Специальная техника: 3700 (+1).
Потери оккупантов за сутки: 1340 военных уничтожили ВСУ - Генштаб18.01.25, 07:42 • 28585 просмотров