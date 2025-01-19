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За добу ЗСУ 1580 ворогів - Генштаб

За добу ЗСУ 1580 ворогів - Генштаб

Київ • УНН

 • 54735 перегляди

За минулу добу окупанти втратили 1580 військових та значну кількість техніки. Серед втрат: 8 танків, 18 БМП, 15 артсистем та 36 БПЛА.

Окупанти втратили 1580 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 19.01.25:

- Особовий склад: 818 740 (+1580).

- Танки: 981 (+8).

- Броньовані бойові машини: 20412 (+18).

- Артилерійські системи: 22055 (+15).

- РСЗВ: 1262.

- Засоби ППО: 1046.

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 331.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 22615 (+36).

- Крилаті ракети: 3051 (+2).

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 34401 (+76).

- Спеціальна техніка: 3700 (+1).

Втрати окупантів за добу: 1340 військових знищили ЗСУ - Генштаб18.01.25, 07:42 • 31834 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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