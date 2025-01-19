За добу ЗСУ 1580 ворогів - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу окупанти втратили 1580 військових та значну кількість техніки. Серед втрат: 8 танків, 18 БМП, 15 артсистем та 36 БПЛА.
Окупанти втратили 1580 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 19.01.25:
- Особовий склад: 818 740 (+1580).
- Танки: 981 (+8).
- Броньовані бойові машини: 20412 (+18).
- Артилерійські системи: 22055 (+15).
- РСЗВ: 1262.
- Засоби ППО: 1046.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 22615 (+36).
- Крилаті ракети: 3051 (+2).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 34401 (+76).
- Спеціальна техніка: 3700 (+1).
Втрати окупантів за добу: 1340 військових знищили ЗСУ - Генштаб18.01.25, 07:42 • 31834 перегляди