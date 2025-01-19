Масштабная атака на Запорожскую область: более 350 ударов по 13 населенным пунктам

В пределах последних суток террористы активно атаковали Запорожскую область, нанеся более 350 ударов по 13 населенным пунктам. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты использовали широкий арсенал оружия, который включал ракетные удары, авиационные атаки и многочисленные обстрелы из артиллерии и РСЗО.

В частности, два ракетных удара пришлись на Запорожье. Авиационный обстрел зафиксирован в районе Новодаровки. Беспилотники различных модификаций обстреляли Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Малиновку, Новодаровку и Ольговское, которые также стали целями для артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Кроме того, обстрелы из артиллерии задели территории нескольких населенных пунктов, включая Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, и другие.

К сожалению, в результате террористической агрессии врага в Запорожье один человек погиб и 12 человек получили ранения. Кроме того, поступило 127 сообщений о разрушении жилых домов и важных инфраструктурных объектов.

В Запорожье возросло количество пострадавших до 12 человек от утреннего обстрела: один человек пропал без вести