Масштабная атака на Запорожскую область: более 350 ударов по 13 населенным пунктам

ukenru
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 129590 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие
18 января, 07:00 • 151169 просмотра

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 160755 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 139947 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 169421 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 127032 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 115017 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 115164 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 107394 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 179402 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ГБР активизирует все юридические механизмы для возвращения подозреваемых из-за рубежа

ГБР активизирует все юридические механизмы для возвращения подозреваемых из-за рубежа

18 января, 19:28 • 37722 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 49361 просмотра
В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы из Курска

В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы из Курска

18 января, 19:55 • 36495 просмотра
Украина и Катар обсудили важные вопросы: что решили министры

Украина и Катар обсудили важные вопросы: что решили министры

18 января, 20:39 • 31213 просмотра
В Киеве работает ПВО: жителей призывают находиться в укрытиях

В Киеве работает ПВО: жителей призывают находиться в укрытиях

18 января, 22:31 • 35697 просмотра
публикации
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 129590 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 151169 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 127740 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 169421 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 179402 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 49361 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 100055 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 101228 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 160755 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 116580 просмотра
Актуальное
Масштабная атака на Запорожскую область: более 350 ударов по 13 населенным пунктам

Масштабная атака на Запорожскую область: более 350 ударов по 13 населенным пунктам

Киев  •  УНН

 • 1533 просмотра

Read in English

Оккупанты нанесли более 351 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области с применением различных видов вооружения. В результате атак погиб один человек, 12 ранены, повреждены 127 объектов.

В пределах последних суток террористы активно атаковали Запорожскую область, нанеся более 350 ударов по 13 населенным пунктам. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты использовали широкий арсенал оружия, который включал ракетные удары, авиационные атаки и многочисленные обстрелы из артиллерии и РСЗО.

В частности, два ракетных удара пришлись на Запорожье. Авиационный обстрел зафиксирован в районе Новодаровки. Беспилотники различных модификаций обстреляли Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Малиновку, Новодаровку и Ольговское, которые также стали целями для артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Кроме того, обстрелы из артиллерии задели территории нескольких населенных пунктов, включая Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, и другие.

К сожалению, в результате террористической агрессии врага в Запорожье один человек погиб и 12 человек получили ранения. Кроме того, поступило 127 сообщений о разрушении жилых домов и важных инфраструктурных объектов.

В Запорожье возросло количество пострадавших до 12 человек от утреннего обстрела: один человек пропал без вести18.01.25, 23:42 • 21344 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozheЗапорожье

Обратиться по вопросам размещения рекламы