Масштабна атака на Запорізьку область: понад 350 ударів по 13 населених пунктах

У межах останньої доби терористи активно атакували Запорізьку область, завдавши понад 350 ударів по 13 населених пунктах. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Окупанти використали широкий арсенал зброї, що включав ракетні удари, авіаційні атаки та численні обстріли з артилерії та РСЗВ.

Зокрема, два ракетних удари припали на Запоріжжя. Авіаційний обстріл зафіксовано в районі Новодарівки. Безпілотники різних модифікацій обстріляли Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське, що також стали цілями для артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Окрім того, обстріли з артилерії зачепили території кількох населених пунктів, включаючи Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, та інші.

На жаль, унаслідок терористичної агресії ворога у Запоріжжі одна людина загинула та 12 осіб отримали поранення. Крім того, надійшло 127 повідомлень про руйнування житлових будинків та важливих інфраструктурних об'єктів.

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих до 12 осіб від ранкового обстрілу: один чоловік зник безвісти