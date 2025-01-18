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У Запоріжжі зросла кількість постраждалих до 12 осіб від ранкового обстрілу: один чоловік зник безвісти

Київ • УНН

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Внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя за медичною допомогою звернулися 12 осіб, одна людина загинула. 27-річний чоловік вважається зниклим безвісти.

У Запоріжжі на вечір 18 січня стало відомо про збільшення кількості постраждалих від ранішнього ворожого обстрілу. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, за медичною допомогою звернулися 12 осіб. Окрім того, унаслідок атаки одна людина загинула.

Ситуація залишається невизначеною для ще одного потерпілого 27-річного чоловіка, який наразі числиться зниклим безвісти.

Нагадаємо

Терористи обстріляли Запоріжжя, через що більше десятка людей отримали поранення, а один чоловік загинув.

Удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 1018.01.25, 09:59 • 33023 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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