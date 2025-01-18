В Запорожье возросло количество пострадавших до 12 человек от утреннего обстрела: один человек пропал без вести
Киев • УНН
В результате утреннего обстрела Запорожья за медицинской помощью обратились 12 человек, один человек погиб. 27-летний мужчина считается пропавшим без вести.
В Запорожье на вечер 18 января стало известно об увеличении количества пострадавших от утреннего вражеского обстрела. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Согласно информации, за медицинской помощью обратились 12 человек. Кроме того, в результате атаки один человек погиб.
Ситуация остается неопределенной для еще одного пострадавшего 27-летнего мужчины, который сейчас числится пропавшим без вести.
Напомним
Террористы обстреляли Запорожье, из-за чего более десятка человек получили ранения, а один человек погиб.
Удар рф по Запорожью: число пострадавших выросло до 1018.01.25, 09:59 • 23680 просмотров