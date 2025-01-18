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Удар рф по Запорожью: число пострадавших выросло до 10

Киев  •  УНН

 • 9639 просмотра

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В результате российской атаки в Запорожье пострадали 10 человек. Восемь человек были госпитализированы, среди них 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.

В результате российской атаки в Запорожье пострадали 10 человек, восемь человек госпитализированы, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Количество раненых увеличилось до 10. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. 8 человек госпитализированы - им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии

- написал Федоров.

Дополнение

По данным Нацполиции, сегодня, 18 января, в 06:00 оккупанты нанесли два ракетных удара по одному из районов Запорожья. Сначала сообщалось о 8 пострадавших, двое людей считались пропавшими без вести. На территории промышленного объекта возникли пожары, повреждены жилые дома и транспортные средства.

Нацполиция показала последствия атаки рф.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье

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