Удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 10

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Внаслідок російської атаки у Запоріжжі постраждали 10 людей. Вісім осіб госпіталізовано, серед них 48-річна жінка у важкому стані.

Внаслідок російської атаки у Запоріжжі постраждали 10 людей, вісім осіб госпіталізовано, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Кількість поранених зросла до 10. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані - їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані

- написав Федоров.

Доповнення

За даними Нацполіції, сьогодні, 18 січня, о 06:00 окупанти завдали два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя. Спочатку повідомлялося рпро 8 постраждалих, двоє людей вважалися зниклими безвісти. На території промислового обʼєкта виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.

Нацполіція показала наслідки атаки рф.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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