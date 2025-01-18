Удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 10

Внаслідок російської атаки у Запоріжжі постраждали 10 людей, вісім осіб госпіталізовано, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Кількість поранених зросла до 10. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані - їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані - написав Федоров.

Доповнення

За даними Нацполіції, сьогодні, 18 січня, о 06:00 окупанти завдали два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя. Спочатку повідомлялося рпро 8 постраждалих, двоє людей вважалися зниклими безвісти. На території промислового обʼєкта виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.

Нацполіція показала наслідки атаки рф.