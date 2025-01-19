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Сили оборони відбивали майже 100 штурмів ворога на Покровському напрямку - Генштаб про ситуацію на фронті

Сили оборони відбивали майже 100 штурмів ворога на Покровському напрямку - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 32072 перегляди

За минулу добу відбулося 199 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 98 атак. Ворог завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 5000 обстрілів.

На фронті протягом минулої доби, 18 січня, відбулось 199 бойових зіткнень.Найактивніше російські військові атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупиняли 98 наступальних дій ворога. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8 ранку неділі, передає УНН.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних та 25 авіаційних ударів, зокрема, залучив сім ракет та скинув 37 КАБ. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, з них 117 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2420 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей противника.

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової та Піщаного на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося дев’ять атак окупантів.

Минулої доби ворог 11 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне.

Сіверський напрямок: ворог один раз штурмував наші позиції поблизу Білогорівки, успіху не мав.

За добу ЗСУ 1580 ворогів - Генштаб19.01.25, 07:49 • 54735 переглядiв

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

Двадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька, Кримського та Щербинівки. 

На Покровському напрямку наші захисники зупиняли 98 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Сили оборони відбили 19 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки. 

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено два штурми противника.  

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 464 артилерійських обстріли, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Масштабна атака на Запорізьку область: понад 350 ударів по 13 населених пунктах19.01.25, 07:26 • 91961 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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