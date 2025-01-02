Силы обороны на Курщине отбили атаку россиян - Генштаб

В курской области рф украинские военные отбили одну атаку россиян, еще два боестолкновения продолжаются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 16:00 2 января 2025 года.

Сообщается, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

В общем, с начала суток произошло 72 боевых столкновения.

«В курской области украинские защитники отбили одну атаку захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Также россияне нанесли пять авиационных ударов по территории рф, сбросив при этом пять КАБ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские воины за сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.

«На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия неподалеку Западного, Двуречной и Кругляковки. Одно боестолкновение закончилось, еще два - продолжаются. Авиационные удары КАБами подверглись Песчаное и Ивановка», - информирует Генштаб.

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Также Генштаб сообщил о ситуации на других направлениях:

⦁ На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Семь атак противника отбиты, три боестолкновения продолжаются.

⦁ На Северском направлении авиация врага нанесла удары по Дроновке, Пазено и Северску, применив четыре КАБ.

⦁ На Краматорском направлении украинские защитники отражают попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.

⦁ На Торецком направлении противник атаковал четыре раза недалеко от населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще два - продолжаются. Ударам тремя управляемыми авиабомбами подверглась Константиновка.

⦁ На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 18 атак, два боестолкновения - до сих пор продолжаются. Авиаудару подверглась Яблоновка.

⦁ Сегодня на Кураховском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Курахово и Шевченко. 11 боев завершены, еще два - продолжаются до сих пор.

⦁ На Времовском направлении оккупанты 13 раз безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Враг нанес авиационные удары в районах Улаклов, Андреевки и Новополя, сбросив четыре КАБ и применив неуправляемые авиаракеты.

⦁ На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Малым Щербакам и Пятихаткам.

⦁ На Приднепровском направлении российские захватчики дважды без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируемая.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

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